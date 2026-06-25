北中米ワールドカップのグループリーグはいよいよ運命の最終節に突入。現地６月24日にはグループＡとＢでそれぞれ第３戦の２試合が開催される。そんななか、グループＡで１勝１敗の勝点３で２につける韓国代表は、０勝１分けで最下位に沈む南アフリカとメキシコ・モンテレイで激突する。大一番を前に韓国全国紙『スポーツ朝鮮』は代表チームの“心強い味方”に期待を寄せた。「韓国とメキシコは兄弟だ！ 南アフリカ戦は事実上