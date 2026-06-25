日本サッカー協会が公開した『Team Cam』のなかで、ひときわ印象に残ったシーンがある。チュニジア戦を前にしたミーティングで、長友佑都が仲間たちに熱いメッセージを送った場面だ。そして、その言葉に何度も深く頷いていたのが堂安律だった。長友は、オランダ戦で見せたチームの一体感を振り返りながら、ピッチに立った選手だけでなく、出場機会のなかった選手たちの献身にも触れた。「（後藤）啓介なんか、若いのに一番前に