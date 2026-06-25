元日本代表MFで、北中米ワールドカップ中継の日本戦スペシャルアンバサダーを務める本田圭佑が、日本テレビの独占インタビューに応じ、森保ジャパンの４−０快勝に終わったチュニジア戦を総括した。チュニジア戦直後に行なわれたインタビュー動画のなかで、40歳のレジェンドは日本代表のある連携プレーを目撃し、その底力に魅せられたようだ。「先発メンバーが変わって、守備の規律が少しでも崩れるかなっていう視点でも見てた