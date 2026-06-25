ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が3日目を迎える。注目は12Rだ。2日目10Rの峰は3着ながら、改めて動きの良さを見せつけた。20号機には全幅の信頼を寄せるだけに、白カポックの一戦は必勝の逃げで迎え撃つ。仲谷は捲り、捲り差しを使い分けての自在ハンドル追走へ。遠藤が展開を捉えて、どこまで迫るか。関は仲谷を止めて差したい。印は届かなかったが、定松、山崎の外枠コンビも浮上の余地はあるだけに無