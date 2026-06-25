NY株式24日（NY時間15:29）（日本時間04:29） ダウ平均51871.49（+204.65+0.40%） ナスダック25430.56（-156.48-0.61%） CME日経平均先物69050（大証終比：-510-0.74%） 欧州株式24日終値 英FT100 10461.63（+32.78+0.31%） 独DAX 24740.36（-153.22-0.62%） 仏CAC40 8385.49（+44.78+0.54%） 米国債利回り 2年債 4.144（-0.055） 10年債 4.404（-0.093） 30年債 4.85