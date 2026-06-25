15日から20日までのボートレース芦屋の一般戦は地元の里岡右貴（40＝福岡）の優勝で幕を閉じた。その優勝戦。進入は3号艇の里岡がカドへ持ち出して、12/3546。全員が0台スタートのスリット合戦も、里岡がコンマ00の電撃スタートから全速ツケマイ。早々と独走態勢へ持ち込む完勝だった。これで通算19V。また一般戦のみだが、今年5度目の優勝回数は登録1642人中、上條暢嵩と並んで1位タイ（23日現在）と覚醒中だ。この勢いなら