大所帯の福岡支部は有望な若手が目白押しだ。127期の藤森陸斗（27＝福岡）は11日からの下関ミッドナイト開催で、予選6走をオール3連対の得点率3位と好走。準優も逃げて、通算7回目の優出（4着）を果たした。「今節みたいに着をまとめられるとやっぱり自信になりますね」と笑みをこぼした。中学から大学を中退するまで野球一筋。「ずっとショートで1番。社会人野球も考えたんですけどボートレーサーになると決めました。65キロ