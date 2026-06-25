今月18日、ボートレース公式ホームページに掲載された「選手応援用横断幕の掲示について」という一文が波紋を呼んだ。内容は今年10月1日を初日とするレース以降、横断幕の掲示取りやめを検討しているというもの。まだ情報の整理がつかず、今後は流動的ながら実際に掲示終了となれば残念でならない。色とりどりの個性的な横断幕はレース場の華。節間で着外に終わっていた選手が「横断幕を見て奮い立った」と最終日に1着を取って