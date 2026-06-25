ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が3日目を迎える。「超イイ値」担当の石丸秀典記者は定松勇樹（25＝佐賀）に期待した。後半12Rは師匠・峰竜太とのマッチアップ、注目度マックスだ。初日6Rは6着。ただし、チルト3度の吉田拡が大外に出て「そこを意識した調整をしたら、ターン足が良くなかった」と本意ではないセッティングのこともあって参考外と言えよう。明けて2日目は絶好枠の1R。「バランスを取った