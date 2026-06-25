若松の現行機は初下ろしから20節が経過。2連対率上位3基のうち、5号機と49号機は出足型、51号機はバランス型。全体との比較でも3強と言える雰囲気だ。これを押さえた上で、今回は隠れ良機を伝えたい。まず6号機。3月頭に中間整備でギアケースが換わって良化し、近況は乗り手を問わず直線中心に動きがいい。31％以上のポテンシャルを秘める代物だ。18号機も好印象。こちらも30％ほどだが、温水パイプが外れた節で同時に新ペラ