前節の徳山G3企業杯に126期の中野希一（27＝埼玉）が出場していました。手にしたエンジンは複勝率31％の22号ですが、前回使用者の安達裕樹が4日目に転覆欠場した原因があったのかもしれません。何とか18番目に予選を突破しましたが、準優は大敗で、最終日はインも生かせませんでした。その中野ですが、3期連続でA1を確保しました。それも勝率を初の7点台（7.19）に乗せてのもの。師匠は誰かと聞くと「中沢和志さんです。ケガを