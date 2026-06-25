福岡支部のルーキー・藤井公人（27＝福岡）選手がデビューして4年、初のA2級入りを果たした。豪快がゆえに、スタート事故や転覆などで事故点に苦しむ時期も多かったが、着実にスピードターンを身につけ、結果を出してきた。「ギリギリの勝率でしたがうれしいです。次の目標はA2級をキープすることが最低ライン。6点台に勝率を上げたい。そのためにも、調整力と走り方をもっと考えて道中でのミスをなくしたい。まだかみ合ってい