水に舞う不死鳥となれ。山田丈（27＝福岡）は2度の大ケガを乗り越えて水面で奮闘している。24年1月、ボートレース津でのこと。転覆した際に後続艇のプロペラに左手を巻き込まれて、左手多発骨折・腱神経血管断裂の重傷。緊急手術と入院治療、驚異の回復力で約2カ月で復帰した。2年後に再び悲劇が…。今年1月の芦屋だった。1周2Mを回ったところでバランスを崩して転覆。後続艇が避けきれずに接触した。首の頸椎（けいつい）骨折