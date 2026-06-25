デビューから低勝率にあえぎ、レーサー人生が終わりかけた過去が深尾巴恵（33＝静岡）にはある。「分からないなりにプロペラをやるようになった。ペラのせいにすることを覚えてしまった（笑い）」とペラ調整の重要性を認識。その結果、土俵に上がって勝負できるようになった。大ピンチを徳俵で踏ん張った。私生活では静岡支部の伊藤将吉と23年11月27日に結婚。その4日前の平和島で初優出、初優勝を飾った。レース後はG1優勝戦