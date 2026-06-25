日本代表通算16試合11ゴールという記録的な得点率を誇る生粋のストライカーが、相手のダブルエースに真っ向勝負を仕掛ける。FW小川航基(NECナイメヘン)が北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦の前日練習後、報道陣の取材に対応。対戦相手のFWアレクサンデル・イサク(リバプール)とFWビクトル・ギェケレシュの2トップについて「能力あるストライカーで、世界を見てもトップトップの2トップだと思う。得点数で僕は負けない