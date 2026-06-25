あえて選手ミーティングは行わなかった。日本代表はあす25日、北中米ワールドカップのグループリーグ第3節でスウェーデンと対戦する。試合前日のトレーニングを終えたキャプテンDF板倉滉(アヤックス)は第1節・オランダ戦、第2節・チュニジア戦の前に実施していた選手ミーティングについて「ここでは入れていない」と言及。その理由を明かし、チームに漂う緊張感と集中力への信頼を口にした。日本はここまで1勝1分。第2節のチュ