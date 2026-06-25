日本代表の秘密兵器が大いに燃えている。北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦を翌日に控えた24日、FW塩貝健人(ボルフスブルク)が報道陣の取材に対応。「全力でやって、勝ち点3ポイントを取っていい流れで決勝トーナメントに行ければ」と意気込みを語った。塩貝は初戦オランダ戦の後半39分から出場し、W杯デビューを果たした21歳のストライカー。第2戦チュニジア戦では出場がなかったが、前半4分の先制点を皮切りに4-0