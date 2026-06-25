7月5日（日）スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』。初回放送を控え、本作品の制作発表記者会見を開催。登壇したのは、主演の山田涼介をはじめ、白石聖、堀田真由、鈴木保奈美、佐々木蔵之介、さらに木戸大聖、土居志央梨、小手伸也という、本作品の主要キャスト8名。それぞれが作品への意気込み、役を演じる上で大切にしていることなどを熱