北中米Ｗ杯で森保ジャパンが１次リーグＦ組第３戦のスウェーデン戦（２５日＝日本時間２６日）を控えるなか、決勝トーナメント初戦で対戦する可能性があるモロッコが日本への警戒を強めている。Ｆ組は第２戦を終えた時点で、１位のオランダを２位の日本が追う展開。２位までに入れば、決勝トーナメント初戦でＣ組上位２チーム（ブラジル、モロッコ）と対戦する。そうした中で「モロッコ・ワールドニュース」は「日本かオランダ