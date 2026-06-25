Hey！ Say！ JUMPの山田涼介が、自身が主演を務める7月5日スタートのドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の制作発表記者会見に出席。役作りや撮影時のエピソードを語った。【写真】『一次元の挿し木』山田涼介＆白石聖＆木戸大聖らキャストが勢ぞろい！本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。宝島社『このミステリーがすごい！』大賞シリーズの2025年文庫グランプリを受賞した同名小説を