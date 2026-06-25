氷川きよし（KIINA.）が、昨年11月に発売したポップスアルバム『KIINA.』リリース記念ライヴ『KIINA. Release LIVE』を、6月19日東京・EX THEATER ROPPONGI(東京)、24日大阪・なんばHatchで計4公演行なった。本公演は、アルバム『KIINA.』からの楽曲を中心にこれまでのポップス楽曲から20曲を披露。「KIINA.」というタイトルに込められた、ありのままの自分を表現するという想いがまっすぐに放たれた情熱的なライヴになった。本記