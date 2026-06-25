【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表は、北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２５日・米ダラス）に向け、晴天の下、ダラス市内のグラウンドで冒頭１５分のみを公開し、全体練習を行った。ＧＫ鈴木彩艶（パルマ）は「勝ちを目指してやる。ゼロ（無失点）にこだわっていきたい」と意気込んだ。＊＊＊２戦とも高いパフォーマンス