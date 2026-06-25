W杯の影響がMLBにもメジャーリーグベースボール（MLB）のニューヨーク・メッツ対シカゴ・カブスの一戦が現地時間6月24日に行われた。シティ・フィールドで行われた一戦では、北中米ワールドカップの影響から異例とも言える珍しい光景がスタンドに広がった。メッツ対シカゴの一戦に、サッカーノルウェー代表のユニフォームを着用した多くのファン・サポーターが訪れた。ノルウェー代表は同23日、グループIの第2節でセネガルに3-