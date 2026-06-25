記事ポイント高島屋大阪店10周年を記念し2026年6月17日にリロケーションオープンフィナンシェ2種とサブレ2種の限定コフレが300箱限定で2,160円(税込)税込10,000円以上購入で先着100名に保冷バッグをプレゼント ラ・メゾン・デュ・ショコラは、高島屋大阪店10周年を記念して、2026年6月17日(水)に高島屋大阪店地下1階でリロケーションオープンします。節目を祝うオープニング限定コフレの販売と、期間限定の購入特典が用意され