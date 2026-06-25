記事ポイントAIコンシェルジュが24時間OEM・成分・商品企画の相談に対応12本から始められる超小ロット対応の3プランを用意2026年6月9日サービス開始・専用サイトと公式LINEで無料利用可 ワイマック ジュエル・コスメティックスは、デジタルサロン協会と共同で、美容室向けOEM相談に特化した「AIコンシェルジュ・サービス」の提供を2026年6月9日に開始しました。12本の超小ロットから処方設計まで、サロン規模に合わせた3つのO