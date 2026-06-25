記事ポイント名古屋・大須エリア唯一のアクアリウムバーが2026年4月25日にグランドオープン営業時間は22時から翌朝7時まで、深夜の静寂と大型水槽の癒やし空間2026年5月10日よりモーニングセットの提供もスタート 百鬼が運営するアクアリウムバー「Luminous Noir(ルミナスノワール)」が、名古屋・大須エリアに2026年4月25日グランドオープンしました。大型水槽が醸し出す幻想的な雰囲気の中、22時から翌朝7時まで営業し、仕事