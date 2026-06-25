記事ポイントHAMARIがトヨタ自動車陸上長距離部・吉居駿恭選手とサポート契約を締結吉居選手は箱根駅伝で2大会連続区間賞を獲得した長距離トップランナー兄・吉居大和選手に続き兄弟でカルノパワーを愛用する体制に 浜理薬品栄養科学（HAMARI）が、トヨタ自動車陸上長距離部所属の吉居駿恭選手とサポート契約を締結しました。吉居選手は2026年3月に中央大学を卒業し、実業団という新たな舞台でスタートを切った長距離ランナー