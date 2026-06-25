オランダ・ベルギーを公式訪問中の天皇陛下が、慰霊碑での黙とうについて振り返られました。陛下は現地時間24日、記者の取材に応じ、今回の国賓訪問を振り返られました。「王族の方々と親しく話をすることができて、より交流を深めることができた感じがいたします。これは雅子も同じような気持ちでおります」また、両陛下は、オランダの戦没者記念碑に1分30秒以上にわたり黙とうしましたが、この時の気持ちを聞かれると。「『過去