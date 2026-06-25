北中米ワールドカップを戦っている日本代表はここまで１勝１分け。強豪オランダと２−２で引き分けた後、チュニジアを４−０で粉砕した。現地６月25日には、グループステージ突破を懸けてスウェーデンと相まみえる。打つ手打つ手がことごとく当たっている森保一監督は、この一戦にどんなスターティングメンバーで挑むのか。定番の３ー４−２−１で予想してみたい。まずGKは、もちろん正守護神の鈴木彩艶（パルマ）。チュニジ