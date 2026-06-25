スウェーデンの守備の特徴について、日本代表FW上田綺世は「前に強いのが特徴」と語った。単純な中央突破は容易ではないだろう。となれば、攻略の糸口となるのはサイドからの崩しだ。実際、スウェーデンと対戦したオランダは、サイド攻撃で相手守備を揺さぶり、２点目と３点目を奪っている。５−１の大勝につなげた形は、日本にとっても大きなヒントになる。ポイントは、GKとDFの間にどれだけ質の高いクロスを送り込めるか