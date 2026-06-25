ＳｎｏｗＭａｎが２５日発表の「オリコン上半期ランキング２０２６」（昨年１２月２２日付〜６月１５日付）作品別売上数部門のシングルランキングで１位を獲得したことが２４日、分かった。「ＢＡＮＧ！！／ＳＡＶＥＹＯＵＲＨＥＡＲＴ／オドロウゼ！」が期間内に９６．１万枚を記録。男性アーティスト史上初となる通算４回目の上半期シングル１位となった。宮舘涼太（３３）と佐久間大介（３３）は「一曲一曲に思い入れ