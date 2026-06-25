韓国の６人組グループ・ＩＶＥ（アイヴ）が２４日、昨年１０月から開催している自身２度目のワールドツアー日本公演として２年ぶりに東京ドームのステージへと降り立った。歓声が大きな波のように押し寄せ、６人の登場とともに爆発的に場内全体を支配する。地鳴りのようなＤＩＶＥ（ファンの呼称）の声援とともに、１曲目の「ＧＯＴＣＨＡ」からフルスロットルでのパフォーマンス。レイが「東京ドーム、スタートからすごい熱気