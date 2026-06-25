フランスで44℃を観測するなど記録的な酷暑となっているヨーロッパですが、イギリス南部でも24日、気温が36.1℃まで上昇し、6月として観測史上最も暑い日となりました。記者「午後1時です。直射日光が強く、手元の温度計では41℃を記録しています」イギリスでは24日、南部のゴスポートで36.1℃を観測し、6月としての最高気温を50年ぶりに更新しました。ロンドン中心部の広場では…観光客「屋内がものすごく蒸し暑いので、毎日、プ