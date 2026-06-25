K―POPガールズグループ「IVE」の世界ツアー東京公演が24日、東京ドームで行われた。2年ぶりの同所公演。4万8000人の大観衆を前に、ツアータイトル「SHOWWHATIAM」を体現するステージを展開した。際だったのは中盤の6人それぞれのソロ曲パート。2度目の世界ツアーとなる今回初めて取り入れたもので、レイ（22）のガーリーな姿が特徴的な「InYourHeart」やウォニョン（21）の長い手足が生かされたダンスナンバー「8