アルビレックス新潟は24日、GKノアム・バウマン（30）、DF舞行龍ジェームズ（37）、MFシマブク・カズヨシ（26）の3選手と26〜27シーズンの契約更新に合意したと発表した。バウマンは今季が加入1年目ながら守護神に定着し、開幕からビッグセーブを連発。シーズン終盤は左肋骨の骨折で離脱したが、8月開幕の来季には間に合う見込みだ。舞行龍は今季の特別大会も含めると来季が通算で14シーズン目。シマブクは今季に3ゴールを記録