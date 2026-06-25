気象台は、25日午前4時12分に、レベル３大雨警報を柳川市、八女市、大川市に発表しました。筑後地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■福岡市●レベル２大雨注意報■大牟田市●レベル３大雨警報■久留米市●レベル２大雨注意報■飯塚市●レベル２大雨注意報■柳川市●レベル３大雨警報【発表】■八女市●レベル３大雨警報【発表】■筑後市●レベル２大雨注意報■大川市●レベル３大雨