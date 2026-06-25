北海道・旭川東警察署は2026年6月24日、飲酒運転で対向車に衝突し、3人にけがをさせた危険運転致傷の疑いで、旭川市豊岡の自称・飲食店従業員、中村洸介容疑者（23）を逮捕しました。中村容疑者は6月14日午前10時10分ごろ、旭川市4条通23丁目付近で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で乗用車を運転して対向車線を走っていた乗用車に衝突し、東京都江東区の会社員の男性（29）と妻（30）、娘（6）にそれぞれ軽いけ