北海道・帯広警察署は2026年6月24日、不同意わいせつ、児童買春・児童ポルノ禁止法、脅迫の疑いで、福島県郡山市の男（23）を逮捕しました。男は2025年4月9日、SNSの通話機能を使って被害女性にわいせつな姿態をとらせ、さらに撮影させて画像を送らせた上、同年7月にわいせつな画像を他人に送る旨を女性に告げ脅迫した疑いがもたれています。男は「自分の性的な要求を押し付けました」と容疑を認めています。男と女性はSNSで知り合