【モデルプレス＝2026/06/25】“りくりゅう”の愛称で知られるフィギュアスケーターの三浦璃来と木原龍一、櫻坂46の森田ひかるが出演する「ビッグマック『あの頃も今も、夏といえば』篇」（30秒）が6月30日より全国放送（※一部地域を除く）される。【写真】五輪金ペア、ビックマックに笑顔溢れる◆三浦璃来＆木原龍一、マクドナルドCM初出演新CMは“日本の原風景”や“青春”を描くために、細田守氏が監督を務めたアニメーション