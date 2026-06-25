【モデルプレス＝2026/06/25】Hey! Say! JUMPの山田涼介が22日、都内で開催された7月スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ「一次元の挿し木（いちじげんのさしき）」（毎週日曜よる10：30〜11：25／全10話・全国ネット）制作発表記者会見に出席。主演の山田が、堀田真由の天然エピソードを暴露した。【写真】33歳人気STARTOアイドル主演ドラマ、豪華キャスト集結◆山田涼介、撮影現場の様子語る撮影現場の様子について