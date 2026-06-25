開催：2026.6.25 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 4 - 2 [レンジャーズ] MLBの試合が25日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレンジャーズが対戦した。 マーリンズの先発投手はエウリー・ペレス、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。 4回表、2番 ワイアット・ラングフォード 初球を