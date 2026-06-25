シンガー・ソングライター藤井 風の2楽曲が、25日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」でTOP10入りした。【MAJ2026】『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』全78部門の受賞結果、一挙公開【一覧】6月13日に授賞式が開催された国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ）で、「最優秀アルバム賞」を含む4冠を受賞した藤井。同ランキングで3位に「Prema」、10位に「Hachiko」がランクインした。なお1位は、ヘリ