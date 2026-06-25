6月25日午前4時発表の「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」では、全10部門のうちBTSが2冠、timeleszが3冠を達成。同一アーティストによる部門独占ではなく、複数部門で異なるアーティストが1位を獲得するなど、多様な顔ぶれが並んだ一方、10部門すべてで男性アーティストが1位を獲得した。【上半期ランキング2026】史上初の記録も！嵐＆M!LK、BTSら多数ランクイン「上半期合算シングルランキング」では、M