8人組グループ・timelesz（タイムレス）の新体制初ドームツアーを収めた最新映像作品『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』が、25日午前4時発表の「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」映像ランキングにおいて、映像3部門同時1位を獲得。全10部門を通じて自身初の上半期ランキング1位【※】にして、「オリコン上半期ランキング 作品別売上数部門」で3冠を達成した。【上半期ランキング