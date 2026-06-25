俳優・モデルの三吉彩花が、7月1日より放送の「湖池屋ストロング」新テレビCM『濃いも旨いもストロング』篇に出演。やみつきスッパイシーな新商品「辛レモン」を食べながら、巨大な“レモン太鼓”を打ち鳴らす豪快さあふれる姿を映し出す。【動画】豪快！巨大な“レモン太鼓”を打ち鳴らす三吉彩花三吉は、日本のお祭りからインスピレーションを受け、和のテイストをモダンに取り入れたスタイリッシュな衣装で登場。撮影では、