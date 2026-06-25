【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月5日に放送がスタートする読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ、『一次元の挿し木』の制作発表記者会見が行われ、主演の山田涼介をはじめ、白石聖、堀田真由、鈴木保奈美、佐々木蔵之介、さらに木戸大聖、土居志央梨、小手伸也という、本作品の主要キャスト8名が登壇した。 ■それぞれの役どころは 遺伝子学を研究する大学院生で、行方不明になった義理の妹・紫陽が生きて