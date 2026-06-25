【その他の画像・動画等を元記事で観る】 マクドナルド“ビッグマック”の新TVCM「あの頃も今も、夏といえば」篇が、6月30日から放映される。 ■『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』の名シーンを実写映像と融合 本CMは、ビッグマックとともに笑顔が咲き誇る爽やかで美しい映像と、コカ･コーラ社の伝説のCM「I FEEL COKE」の楽曲が融合した、ビッグマックとコカ・コ