9人組グループ・Snow Manの「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」が、25日午前4時発表の「オリコン上半期ランキング 2026」、「作品別売上数部門」の「シングルランキング」で1位を獲得した。期間内売上は96.1万枚。【上半期ランキング2026】Snow Manから喜びのコメント動画が到着！Snow Manの同ランキング1位獲得は、2021年度、22年度、24年度に続く自身通算4回目【※1】。通算4度の上半期シングルランキング1位獲得は