3人組グループ・Number_iの『3XL［EP］』（スリーエックスエル ［イーピー］）が、25日発表の「オリコン上半期ランキング 2026」、「作品別売上数部門」の「デジタルアルバムランキング」において、期間内ダウンロード数3.1万DL（31,187DL）を記録し、3年連続・通算3度目の1位を獲得した。同一アーティストによる3年連続1位獲得は、同ランキング史上初【※1】となる。【上半期ランキング2026】Number_iのほかには…デジタルアル