米津玄師の「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、25日発表の「オリコン上半期ランキング 2026」、「作品別売上数部門」の「ストリーミングランキング」で、自身初の1位を獲得した。【上半期ランキング2026】米津玄師のほかには…ストリーミングランキング期間内再生数2億5053.5万回（250,535,159回）は、2021年度優里「ドライフラワー」の2億2865.6万回を超えて、ソロアーティスト史上最高再生数となった。同曲は、劇場版『チ